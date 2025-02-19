Пользователям веб-версии VK Видео стал доступен режим «Картинка в картинке»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Теперь пользователи могут просматривать ролики, не отвлекаясь от других дел.

Пользователям веб-версии VK Видео стал доступен режим «Картинка в картинке»

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Сервис для просмотра визуального контента VK Видео внедрил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке», который позволяет просматривать ролики, не отвлекаясь от других дел за счет мини-плеера.

Кнопка в настройках плеера позволит активировать новый режим, а видео после будет перенесено в отдельное окно. Мини-плеер будет актуален для людей, выполняющих параллельно много задач: он может отображаться как поверх браузера, так и поверх остальных окон на рабочем столе.

Также в мини-плеере откроются основные функции управления роликом: его можно будет поставить на паузу, возобновить просмотр или вернуть на вкладку одним кликом на видео. Кроме того, появится возможность с легкостью изменять размер окна, растягивать его за уголок мышкой или перемещать окно по экрану.

Ранее 5-tv.ru писал, что VK Реклама адаптировала кабинет для китайской аудитории.

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