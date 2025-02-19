Лавров: фильм «Красный шелк» стал результатом совместной работы России и Китая

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Лавров: «красный шелк» — результат договоренности в ходе встречи двух президентов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Страны продолжают укреплять совместное сотрудничество, в том числе и в сфере кинематографа.

Россия и Китай продолжают углублять свои отношения, теперь внимание сосредоточено на культурном и кинематографическом сотрудничестве. Об этом сообщил 19 февраля глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

В ближайшее время зрители смогут увидеть совместный российско-китайский фильм под названием «Красный шелк». Это — результат соглашения, достигнутого во время встреч президентов России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина, направленного на развитие не только политических и экономических, но и гуманитарных связей между двумя странами.

По словам Лаврова, это лишь начало. Планов гораздо больше, ведь культурное взаимодействие — это важная часть укрепления отношений. Совместные фильмы, музыкальные проекты, культурные обмены — все это создает мощный фундамент для дальнейшего партнерства.

«Там много планов интересных. И вообще гуманитарные вопросы, концертная деятельность, культурные обмены — все это обогащает и ставит эти отношения на очень прочный фундамент», — отметил министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве прошла главная премьера года «Красный шелк».

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