Лавров: фильм «Красный шелк» стал результатом совместной работы России и Китая

Страны продолжают укреплять совместное сотрудничество, в том числе и в сфере кинематографа.

Россия и Китай продолжают углублять свои отношения, теперь внимание сосредоточено на культурном и кинематографическом сотрудничестве. Об этом сообщил 19 февраля глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

В ближайшее время зрители смогут увидеть совместный российско-китайский фильм под названием «Красный шелк». Это — результат соглашения, достигнутого во время встреч президентов России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина, направленного на развитие не только политических и экономических, но и гуманитарных связей между двумя странами.

По словам Лаврова, это лишь начало. Планов гораздо больше, ведь культурное взаимодействие — это важная часть укрепления отношений. Совместные фильмы, музыкальные проекты, культурные обмены — все это создает мощный фундамент для дальнейшего партнерства.

«Там много планов интересных. И вообще гуманитарные вопросы, концертная деятельность, культурные обмены — все это обогащает и ставит эти отношения на очень прочный фундамент», — отметил министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве прошла главная премьера года «Красный шелк».