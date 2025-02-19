Путин назвал истерику Украины из-за отсутствия на переговорах РФ и США неуместной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 59 0

Российский президент подчеркнул, что специальный посланник США по Украине Кит Келлог сейчас находится в Киеве.

Путин назвал истерику Украины неуместной из-за их отсутствия на переговорах РФ и США

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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Истерика представителей киевского режима из-за отсутствия за столом переговоров между Россией и США — неуместна. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

«Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год — в феврале 2026 года — заканчивает действие договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (киевским режим — Прим. ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна», — заявил лидер РФ.

Он отметил, что специальный посланник США по Украине Кит Келлог сейчас находится в Киеве, и никто Незалежную не игнорирует. До этого Келлог общался с главами стран Евросоюза, совсем скоро президент Франции Эммануэль Макрон собирается в Вашингтон.

Российский президент также сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом были договоренности о том, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Незалежную не исключают из диалога, поэтому оснований на такую нездоровую реакцию у руководства Киева — нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объявил о пересечении армии РФ границы с Украиной в Курской области. ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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