В России не променяют отечественных производителей на «тряпки» европейских брендов, если те захотят вернуться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Западноевропейские бренды ушли из России не потому, что не смогли выдержать конкуренцию или из-за того, что им кто-то мешал у нас зарабатывать деньги. Они ушли, потому что им приказали их хозяева», — написала дипломат.

Более того, Россия заставит себя уважать, раз Запад не уважает нормы права, уточнила официальный представитель МИД.

Захарова также выразила уверенность, что российские компании получат гарантии, что их не променяют в угоду европейской продукции в случае ее возвращения в нашу страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова указала на потерю интереса Запада к Владимиру Зеленскому. Сливы информации от лидера киевского режима больше не удивляют.

Дипломат отметила, что ранее Зеленский привлекал внимание Запада благодаря своим разоблачениям о коррупции в рядах американского политического истеблишмента и вовлеченности команды Байдена в разжигание конфликта.