«Известия» и МАЕР запустили масштабный спецпроект ко Дню Победы

«Известия» создали своего рода виртуальный музей к 80-летию великой Победы. Оживили фотографии военных лет с помощью современных технологий — и теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин оценил масштаб проделанной работы.

Заново прожить те самые 80 дней до Великой Победы — предложила своим читателям газета «Известия». Совсем как 80 лет назад, она вплоть до 9 мая будет публиковать фронтовые сводки за каждый день конца зимы и весны 1945-го. А при желании каждый сможет копнуть еще глубже, ведь полный цифровой архив «Известий» — за целый век — теперь доступен каждому. Игорь Балдин уже прикоснулся к эпохе.

Нередко в детстве мы всматривались в фронтовые снимки, задаваясь вопросами: как обороняют полуразрушенный дом защитники Сталинграда, а этот боец — что он там играет на фортепиано? Как заходят в здание солдаты, штурмующие Берлин? Теперь все это можно не только представить, но и увидеть — МИЦ «Известия» оживили фотографии времен войны.

«Даже если некоторых людей вы знаете, вам интересно, в какой ситуации была сделана фотография, какие они испытывали эмоции», — отметил Вениамин Занфира, автор проекта виртуального музея «Великая Победа» МИЦ «Известия».

Ожившие снимки — это лишь часть масштабного проекта «Известий» — виртуального музея Победы, где будет немало редких материалов: исторических фактов, документов, а главное — рассказов ветеранов, которые мы собирали по всему бывшему Союзу.



Владимир Рапацкий бежал из детского дома на фронт, когда ему было всего 15 лет. Из багажа — одна труба. С оркестром 1-го Украинского прошел от Харькова до Праги. В Чехословакии подростку пришлось взять в руки автомат.

«Тогда была страшная погода, растаяло все, еле-еле выбрались. Этот танк начал стрелять в нас, то вперед, то сзади. А я сижу с автоматом», — поделился воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны.

В виртуальном музее — история подвига, и тут же — он сам глазами участника. Рулевой-сигнальщик Рем Балакирев форсировал Вислу и Одер, и там, в Польше и Германии, он потерял немало друзей.

«Мой дружочек Фетисов Витя, ему прострелили коленки. Один матрос сам ранен был, по-моему, в грудь, и он восемь километров тащил этого Фетисова», — рассказал он.

Никакого формализма — только живые, честные воспоминания фронтовиков. Галина Берегуст прошла всю войну санитаркой, на ее счету больше сотни спасенных жизней. Уже в 45-м орден Красной Звезды она получала из рук Сталина.

«Тихо, Сталин идет!» — подходит сюда, остановился и говорит: «А эта девочка что здесь делает?» –"А она пришла получить награду». — «Молодец-молодец!» — похлопал», — рассказала ветеран.

От «Катюши» до Ил-2 — только 3D, чтобы рассмотреть технику со всех сторон. Рассказ об оружии Победы — тоже важная часть этого проекта.

Виртуальный музей расширяет свою географию, и часть его экспозиций уже можно увидеть в разных уголках большой страны на габаритных медиафасадах.

Во Владивостоке, Петербурге, Казани — на экранах зданий живая история той Великой войны.

Все это стало возможным благодаря сотрудничеству компании МАЕР и нашего медиахолдинга: от них — площадка, от нас — контент.

«Живая история 80-летия Победы транслируется от Калининграда до Владивостока. Более 27 миллионов человек увидят этот контент», — рассказал Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга МАЕР.

«Фотографы, карикатуристы «Известий», понятно, что они вошли в историю Великой Отечественной Войны. Напомню, что и о Победе, и об основных сражениях граждане Советского Союза узнавали из двух газет — в основном из «Правды» и из «Известий», — отметил Владимир Тюлин, генеральный директор МИЦ «Известия».

Свои виртуальные двери музей откроет 31 марта. Экспозицию будут пополнять — вплоть до Дня Победы. Теперь уже поколение интернет-пользователей принимает историческую эстафету.