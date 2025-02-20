У мужчины были обнаружены документы полковника одной из украинских спецслужб.

Украинец с документами полковника украинской спецслужбы получил тюремный срок в шесть лет за организацию теракта на территории Министерства обороны РФ в Хакасии. Об этом рассказали в местном управлении Федеральной службы безопасности.

Преступник не отрицал, что пытался устроить теракт. Теперь украинца ждут два года в тюрьме и остальное время — в колонии строгого режима. Представители УФСБ рассказали, что осужденный намеревался напугать граждан. был проведен обыск, в ходе которого изъяли внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, а также несколько магнитных носителей информации.

«Приговором Второго восточного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа разместит на территории Украины не более 30 тысяч военных. Зеленский ожидал, что все сложится иначе. Он надеялся на миротворческую миссию численностью 200 тысяч человек.