Европа разместит на территории Украины не более 30 тысяч военных

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

The Daily Telegraph: Европа не будет размещать на Украине больше 30 тысяч солдат

Европа разместит на территории Украины не более 30 тысяч военных

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такая реальность далека от ожиданий Зеленского.

Европа разместит на Украине менее 30 тысяч своих солдат. Это решение единогласно одобрили на неформальной встрече в Париже, сообщил The Daily Telegraph, сославшись на европейских госслужащих.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в течение недели представит стратегию президенту США Дональду Трампу. План действий был разработан вместе с Францией. Он предполагает, что военных разместят в самых крупных городах Украины — Полтаве, Днепропетровске и Кривом Роге.

Источник газеты добавил, что задуманное можно будет воплотить, положившись на «технический мониторинг». То есть, на данные наблюдательных и разведывательных самолетов, а также беспилотников и спутников. Это поможет наблюдать «полную картину происходящего».

Эксперты отмечают, что стратегия, разработанная европейскими госслужащими, далека от ожиданий Владимира Зеленского. Он надеется на миротворческую миссию численностью 200 тысяч человек. Вместе с тем, Германия, Испания и Италия не поддерживают размещения войск Европы на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Украины острая нехватка ракет для американских систем Patriot. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе брифинга.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
«Вредят всему миру»: глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России
7:49
Уроженца Украины осудили на шесть лет за попытку устроить теракт в Хакасии
7:30
Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
7:23
За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских дрона
7:10
Без строгих диет: какие пищевые привычки помогут сбросить вес
6:51
Европа разместит на территории Украины не более 30 тысяч военных

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Небо» из-за угрозы взрыва
Абсолютно искренен: почему Natan не манипулировал, говоря о страданиях
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год