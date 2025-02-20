Такая реальность далека от ожиданий Зеленского.

Европа разместит на Украине менее 30 тысяч своих солдат. Это решение единогласно одобрили на неформальной встрече в Париже, сообщил The Daily Telegraph, сославшись на европейских госслужащих.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в течение недели представит стратегию президенту США Дональду Трампу. План действий был разработан вместе с Францией. Он предполагает, что военных разместят в самых крупных городах Украины — Полтаве, Днепропетровске и Кривом Роге.

Источник газеты добавил, что задуманное можно будет воплотить, положившись на «технический мониторинг». То есть, на данные наблюдательных и разведывательных самолетов, а также беспилотников и спутников. Это поможет наблюдать «полную картину происходящего».

Эксперты отмечают, что стратегия, разработанная европейскими госслужащими, далека от ожиданий Владимира Зеленского. Он надеется на миротворческую миссию численностью 200 тысяч человек. Вместе с тем, Германия, Испания и Италия не поддерживают размещения войск Европы на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Украины острая нехватка ракет для американских систем Patriot. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе брифинга.