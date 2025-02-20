«Логичный сценарий»: Милош Бикович рассказал о своих принципах в работе

Актер признался, что порой обращается за советами к коллегам.

Сербско-российский актер Милош Бикович выбирает сценарии, опираясь на их логичность. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк».

По словам знаменитости, у него есть несколько критериев, по которым он отбирает истории для работы. В первую очередь Бикович обращает внимание на логичность сюжета.

«Если логичный сценарий. Если он логичный, если он динамичный, если задумка интересная. Там много факторов, но самое главное, чтобы он был хорошо написан», — объяснил Милош.

Не всегда актер принимает решение единолично. Он признался, что может спросить совета у других.

«С кем советуюсь? С друзьями, которые лучше меня разбираются», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сценарий «Красного шелка» переписали ради согласия Биковича на главную роль. Ретро-детектив изначально создавался под этого актера, но Милош сниматься отказался. Лишь после внесения ряда правок артист согласился участвовать в российско-китайском проекте.