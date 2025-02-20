Смертельное фото: россиянка погибла на Шри-Ланке при попытке сделать селфи в поезде

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 93 0

Россиянка погибла на Шри-Ланке при попытке сделать селфи в поезде

На Шри-Ланке россиянка погибла при попытке сделать селфи во время движения поезд

Фото: www.globallookpress.com/Alexander PÃ¶schel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина высунулась из вагона, чтобы сделать красивый снимок, но сорвалась.

Российская туристка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сфотографироваться во время движения поезда. Об этом сообщает Ada Derana.

«Российская туристка, путешествовавшая на поезде, <…>, следовавшем из Бадуллы в форт Коломбо, погибла, выпав из поезда, предположительно при попытке сделать селфи», — отмечается в публикации.

Погибшей россиянке было 50 лет, она приехала на Шри-Ланку в составе туристической группы из 12 человек. Женщина высунулась из вагона поезда при попытке сделать фотографию и сорвалась. Туристка скончалась от полученных травм.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jan Wehnert; 5-tv.ru

В разговоре с 5-tv.ru невестка погибшей Юлия подтвердила данную информацию. По ее словам, с семьей связалась страховая компания, а также подруги погибшей свекрови.

«Она была на отдыхе, поехала на экскурсию и вот так все получилось. Все, что пишут — правда. В принципе, там всегда делают такие фотографии. Я в социальных сетях искала Шри-Ланку и видела, что гиды контролируют этот момент. А почему в этот раз так произошло — никто ничего не знает», — рассказала Юлия.

По словам девушки, утром уже состоялось судебное заседание, однако родственникам погибшей еще не сообщили результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Анталье россиянка упала со скалы, когда делала селфи. Пострадавшей оказалась 28-летняя туристка из РФ Наиля Вохидова. Она делала снимки в Муратпаше. Чтобы сфотографироваться, она забралась на скалу повыше, но не смогла удержать равновесие.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
«Попал в кадр»: Зепюр Брутян случайно показала лицо сына от Павла Прилучного
14:01
В Новой Москве произошло нападение на сотрудников ГАИ
13:52
Укусы клещей уже зафиксировали в шести регионах России
13:39
Подкаминская о работе в Китае: «Невероятное приключение, непростое. „Погибали“ все»
13:18
Смертельное фото: россиянка погибла на Шри-Ланке при попытке сделать селфи в поезде
13:05
Армия РФ нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
«Нечего расслабляться»: Алена Свиридова получила серьезную травму в Ницце
«Она меня отшила»: Ярослав Могильников шпионил за понравившейся ему девочкой в лагере
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год