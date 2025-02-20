«Настроены агрессивно»: в Европе боятся отмены санкций США против РФ

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала СВО.

Европейские чиновники сомневаются в том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать санкции против России. Об этом передает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что есть сомнения, будут ли работать граничительные меры, вводимые Евросоюзом, если Штаты начнут смягчать свои. Чиновники уже получали сигналы о намерении Вашингтона — не только сохранить, но даже усилить санкции.

«Наши источники в Вашингтоне настроены агрессивно в отношении санкций», — сказал неназванный европейский дипломат.

Однако данное утверждение противоречит заявленной цели Белого дома по налаживанию отношений с Россией. Чиновники считают непоследовательными сигналы США. В случае отмены американских рестрикций европейские против России могут перестать работать — этого и боятся в Евросоюзе.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз согласовал 16-й пакет антироссийских санкций. Брюссель пообещал усилить давление на РФ, несмотря на переговоры Москвы и Вашингтона.