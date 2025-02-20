В Москве появится производство быстрых электрических зарядных станций

Москва планирует заключить офсетные контракты для создания производства быстрых электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра, с 2017 года город заключил 29 подобных контрактов, по девяти уже начались поставки продукции. Инвесторы за свой счет создают или модернизируют производства, а столица обязуется приобретать их продукцию — благодаря офсетам Москва уже получает лекарства, детское питание, медизделия и другие товары.

Собянин подчеркнул, что инвесторы за три года возведут или обновят предприятие, а затем 10 лет будут обслуживать зарядные станции. Москва, в свою очередь, гарантирует закупку около 3,6 тысячи ЭЗС, что позволит к 2030 году построить опорную городскую сеть быстрых зарядных станций.

Совокупный объем закупки по офсетным контрактам составит более 625 миллиардов рублей. Суммарно будет создано свыше восьми тысяч рабочих мест.



