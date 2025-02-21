Склоняет сына к насилию? Бывшая жена Николаса Кейджа подала на него в суд

В 2024 году общий наследник актера и Кристины Фалтон напал на нее с оружием, теперь женщина обвиняет экс-супруга в том, что он способствовал нападению.

Экс-супруга голливудского актера Николаса Кейджа Кристина Фалтон подала на звезду в суд, поскольку мужчина закрывает глаза на агрессию со стороны их общего сына Уэстона, проявившего насилие к матери. Причиной такого поведения, по словам женщины, стало общение с отцом, который склоняет его к аморальном образу жизни. Об этом сообщает издание People.

Уточняется, что 34-летний наследник Кейджа совершил покушение на свою родительницу в прошлом году. В результате него у Кристины было диагностировано сотрясение мозга, а также множественные ушибы, травма глаза, зубов и посттравматическое стрессовое расстройство. Однако никакого наказания нападавший не понес и после разбирательства был отпущен.

Пострадавшая Фалтон рассказывает, что у ее сына есть психические расстройства. По словам женщины, Уэстон имеет склонность к насилию и жестокости. Она также уверяет, что его отец осведомлен о нарушениях в состоянии сына, но не прикладывает усилий, чтобы помочь ему в выздоровлении, а, напротив, подначивает его, показывая негативный пример. Актер пьет с сыном алкоголь и вносит за него залог, когда Уэстон оказывается в полицейском участке.

Не добившись никакого результата, 57-летняя Фалтон обратилась с судебным заявлением на имя бывшего мужа и сына. Женщина требует возмещения компенсации за ущерб.

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