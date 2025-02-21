Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики
Девочке экстренно необходима дорогостоящая операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю 5-летней Вики.
У девочки ДЦП — из-за болезни ее мышцы постоянно напряжены. Облегчить состояние может срочная операция стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких средств у семьи ребенка нет.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 565 тысяч 989 рублей.
Спасибо вам большое!
- 20 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики
- 14 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Арууке
- 13 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Арууке
- 7 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Лизы
- 6 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Лизы
- 31 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора»
- 30 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора
- 24 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Мирона
- 23 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Мирона
- 17 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Эмина
Читайте также
-7° 762 мм рт. ст.
79%
79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
-1.92 92.48
-1.60
Нашли ошибку?