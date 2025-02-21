Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики

Эфирная новость 33

Девочке экстренно необходима дорогостоящая операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю 5-летней Вики.

У девочки ДЦП — из-за болезни ее мышцы постоянно напряжены. Облегчить состояние может срочная операция стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких средств у семьи ребенка нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 565 тысяч 989 рублей.

Спасибо вам большое!

Тема:
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