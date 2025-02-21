Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева развелась с мужем

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Оказалось, что у актрисы есть сын, которого она тщательно скрывала.

Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева развелась с мужем

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем еще 21 мая 2024 года. Об этом пишет издание Super.

По информации СМИ, знаменитость была замужем за нефтяником Дмитрием Приваркиным. Изданию удалось выяснить, что он работает супервайзером в одном из филиалов американской нефтесервисной компании в Абу-Даби.

Сиваева познакомилась с Приваркиным, когда сериал «Папины дочки» еще шел по телевидению — последнюю серию проекта зрители увидели в 2013 году.

В 2015 году актриса, предположительно, вышла замуж за нефтяника — на это указывает смена фамилии знаменитости. У пары родился сын, которого Сиваева тщательно скрывает.

«Однако 21 мая 2024 года Анастасия и Дмитрий развелись, о чем свидетельствуют данные сайта мировых судей города Москвы», — отмечается в публикации.

После завершения съемок в «Папиных дочках» в 2015 году Анастасия Сиваева оставила кинокарьеру и ведет достаточно закрытый образ жизни, изредка публика в социальных сетях фотографии со своих путешествий. Известно, что недавно она снова вернулась к актерской деятельности, сыграв в двух эпизодах сериала «Папины дочки. Новые».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Папиных дочек» Ева Смирнова не определилась с профессией. Ее интересуют сфера кинематографа, но она хотела бы попробовать себя не только как исполнительница ролей.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева развелась с мужем
10:14
Восемь россиян получили тюремные сроки от 16 до 22 лет за диверсии по заказу СБУ
10:08
«Высокий риск»: в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
9:50
Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро
9:35
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики
9:24
Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми

Сейчас читают

«Смотрела в увеличитель»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год