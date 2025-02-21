«Нужны уникальные решения»: Путин о важности новых технологий для экспорта России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 41 0

Путин указал на важность новых технологий для российского экспорта

Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент выступает на пленарной сессии Форума будущих технологий.

России важно иметь собственные технологические ключи, позволяющие стране налаживать экспорт не первичного сырья, а продукции высоких стандартов. Об этом глава РФ Владимир Путин сообщил в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Нужно иметь собственные уникальные технологические ключи, которые позволят <…> экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов», — сказал Путин.

Президент добавил, что в истории СССР уже был опыт решения задач подобного масштаба: в 1960-1970-е годы при народном комиссаре химпрома Леониде Костандове были запущены передовые заводы, а также открыты специальные научные институты и конструкторские бюро. Промышленность в то время выросла и возвысилась на первое место по Европе и на второе — по всему миру.

Путин заметил, что советское наследие было утеряно: многие важные предприятия перестали функционировать, а их оборудование пошло на металлолом. Президент признался, что это заставляет его чувствовать стыд перед людьми, которые создавали промышленность в СССР.

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«Нужны уникальные решения»: Путин о важности новых технологий для экспорта России

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