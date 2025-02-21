Режим украинского президента Владимира Зеленского поглощает сотни миллиардов долларов военной помощи, которые могли быть потрачены на развитие по-настоящему нуждающихся стран. Об этом на пресс-конференции в Йоханнесбурге заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что такие огромные суммы гораздо больше помогли бы жизненно-важным программам по развитию некоторых государств Африки.

«Кстати, и Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые выделяются африканским и другим развивающимся странам», — отметил Лавров.

Западные попытки украинизировать повестку саммита «Большой Двадцатки» с треском провалились, однако участники тратят на нейтрализацию западной пропаганды нервы и силы, отметил глава МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров призвал членов «Большой двадцатки» сплотиться против неонацизма в год 80-летия Победы над гитлеровским режимом.