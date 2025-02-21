Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных для ИИ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий в Москве.

По его словам, данная технология уже определяет развитие всех сфер и производит настоящую революцию.

«За счет внедрения искусственного интеллекта и компьютерного моделирования в нашей стране нужно уменьшить до 50 лет, а в перспективе до двух-трех лет, сроки разработки и внедрения новых материалов», — говорит российский лидер.

Для этой цели нужен необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах, включая их сбор, хранение, обработку, передачу и использование.

Он уточнил, что больше данных о элементах и материалах будут получены в ходе исследования на российских установках класса MegaScience.

Кроме того, планируется в скором времени осуществить технологический пуск еще одной мощной установки — «Скифа», которая значительно расширит функционал и спектр возможностей отечественной исследовательской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал Путин о важности новых технологий для экспорта России.