Песков оценил перспективы возобновления научного сотрудничества России и США

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов.

Диалог РФ и США не находится еще на той стадии, чтобы говорить о сотрудничестве двух стран в области развития технологий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий. До этого еще очередь не дошла», — сказал Песков, отвечая на вопрос прессы о возобновлении совместных проектов двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле ответили на вопрос об итогах спецоперации за три года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге в преддверии третьей годовщины начала проведения специальной военной операции (СВО), что 24 февраля не планируется никаких особых встреч или мероприятий.

Кроме того, Кремль не подводит никаких итогов, так как не достигнуты еще все цели СВО, поставленные президентом России Владимиром Путиным.