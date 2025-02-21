Песков оценил перспективы возобновления научного сотрудничества России и США

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 29 0

Песков: до научного сотрудничества РФ и США очередь еще не дошла

Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов.

Диалог РФ и США не находится еще на той стадии, чтобы говорить о сотрудничестве двух стран в области развития технологий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий. До этого еще очередь не дошла», — сказал Песков, отвечая на вопрос прессы о возобновлении совместных проектов двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле ответили на вопрос об итогах спецоперации за три года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге в преддверии третьей годовщины начала проведения специальной военной операции (СВО), что 24 февраля не планируется никаких особых встреч или мероприятий.

Кроме того, Кремль не подводит никаких итогов, так как не достигнуты еще все цели СВО, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Московское УФАС возбудило дела из-за цен на воду во Внуково
21:06
Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая
21:05
В Санкт-Петербурге открылись лаборатории БЕЛАЗа
20:58
«Плохой переговорщик»: Трамп пояснил отсутствие Зеленского на встрече в Эр-Рияде
20:39
Совбез России заявил об угрозах портовой инфраструктуре со стороны НАТО
20:32
Путин предоставил гражданство России шести иностранцам

Сейчас читают

Путин пошутил про роль денег в организме человека
Иск удовлетворен частично: состоялось заседание по разделу имущества Градского
Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год