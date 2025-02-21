Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости достижения всех целей спецоперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге в преддверии третьей годовщины начала проведения специальной военной операции (СВО), что 24 февраля не планируется никаких особых встреч или мероприятий.

Кроме того, Кремль не подводит никаких итогов, так как не достигнуты еще все цели СВО, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

«Каких-то специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано — СВО продолжается, все цели, поставленные верховным главнокомандующим должны быть достигнуты», — сказал Песков.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков ответил на вопрос о сроках встречи между Путином и Трампом.