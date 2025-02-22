Великобритания готовит введение санкций против РФ и новый пакет помощи Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Великобритания готовит новый пакет помощи Украине и санкций против России

Великобритания готовит новый пакет помощи Украине и санкции против РФ

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Эти действия идут вразрез с политикой Дональда Трампа, что в очередной раз указывают на «раскол между США и Европой».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о введении новых санкций против России, а также анонсирует дополнительный пакет помози Украине. Об это сообщила газета The Telegraph.

«Премьер-министр воспользуется третьей годовщиной (начала СВО), чтобы в понедельник объявить о „тройном ударе“, включающем военную помощь (Украине) и санкции (против РФ)», — сказано в материале газеты.

Отмечается, что такая политика противоречит действиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это указывает на «усиливающийся раскол между США и Европой».

«Это резко контрастирует с подходом господина Трампа, который в последние дни называет президента Украины Владимира Зеленского „диктатором“ и настаивает на скорейшем прекращении конфликта», — пишет The Telegraph.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания заявила о готовности разместить войска на Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он пытался оправдаться, мол, три миллиарда фунтов стерлингов, вложенных в Киев — это ничто, а размещение войск под видом миротворцев — гарантия безопасности.

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