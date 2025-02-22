Ученые определили, чем чаще всего болели викинги

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 432 0

BDJ Open: скандинавы эпохи викингов страдали от инфекций и остеоартрита

Ученые раскрыли, в чем секреты здоровья викингов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Выяснилось, что древние скандинавы не имели доступа к обезболивающим.

Шведские ученые из Гетеборгского университета раскрыли новые подробности о здоровье скандинавов времен викингов. Используя передовые технологии, исследователи выявили, что люди той эпохи сталкивались с целым рядом заболеваний, включая хронические инфекции носовых пазух и ушей, остеоартрит, а также серьезные проблемы с зубами и челюстями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале BDJ Open.

Для анализа ученые применили компьютерную томографию и изучили 15 черепов, принадлежавших взрослым в возрасте от 20 до 60 лет, которые жили в VIII–XI веках н. э. Все останки были найдены в районе Варнема на западе Швеции, известном множеством древних захоронений.

Этот уникальный анализ дает нам ценное представление о том, с какими проблемами сталкивались викинги в повседневной жизни. По словам Каролины Бертилссон, руководителя исследования, люди той эпохи не имели доступа к современным медицинским услугам, обезболивающим или антибиотикам. Инфекции, если они развивались, могли беспокоить человека долгие годы, иногда с тяжелыми последствиями.

Исследователи уверены, что их работа поможет углубить наше понимание жизни и страданий людей в прошлом, а также улучшит методы работы с археологическими находками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дании обнаружили 50 сохранившихся скелетов древних викингов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:27
Юра Борисов получит в подарок липосакцию за номинацию на «Оскар»
23:09
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
22:51
Ученые определили, чем чаще всего болели викинги
22:34
Воспользовались ситуацией: как мошенники обманывают владельцев Visa и Mastercard
22:16
Британский политик предрек Европе скорую политическую революцию
21:58
Ватикан сообщил о критическом состоянии Папы Римского Франциска

Сейчас читают

Ватикан сообщил о критическом состоянии Папы Римского Франциска
Министр обороны ОАЭ прыгнул с парашютом с башни «Бурдж-Халифа»
Захарова спела Bella ciao после извинений итальянцев за сравнение РФ с Рейхом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год