Важно, чтобы реализации их политической воли ничего не помещало.

Дональд Трамп является уникальным президентом Соединенных Штатов, если учитывать устойчивость его власти и результат на выборах. При этом особенность российского лидера Владимира Путина заключается в том, что уровень его поддержки среди населения зашкаливает. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом. <…> То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Как отметил Песков, Трамп победил на выборах даже в сомневающихся штатах. Он также имеет партийную поддержку в обеих палатах Конгресса США.

Путин не менее уникален, чем Трамп, ведь он находится у власти уже 25 лет и максимально далек от популизма. По словам Пескова, российский президент пользуется беспрецедентно зашкаливающей поддержкой граждан.

Диалог между Путиным и Трампом обещает многое. Важно, чтобы реализации их политической воли ничего не помещало.

«Поэтому здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно резко высказывался в адрес Трампа. Ни один лидер не будет терпеть такие слова. В этой связи критика лидера США в адрес Зеленского понятна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина отказывается отдавать США компенсацию в размере 500 миллиардов долларов. В киевском режиме утверждают: Вашингтон помог гораздо меньшим объемом денег.