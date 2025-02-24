Поздравляют даже по домофону: мужчин в Петербурге ждал приятный сюрприз на 23 февраля

Необычно поздравляли мужчин с 23 февраля в Петербурге. В честь праздника организовали масштабную акцию. На трех тысячах домофонов было запущено специальное сообщение.

Женский голос тепло и с юмором приветствовал защитников Отечества.

Организаторы флешмоба уверены это не просто способ поздравить с праздником, но и прекрасная возможность напомнить о важности заботы, любви и семейных ценностях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 23 февраля стал мужским праздником.