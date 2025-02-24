Поздравляют даже по домофону: мужчин в Петербурге ждал приятный сюрприз на 23 февраля
В День защитника Отечества в Северной столице провели интересный флешмоб.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Уткин; 5-tv.ru
Необычно поздравляли мужчин с 23 февраля в Петербурге. В честь праздника организовали масштабную акцию. На трех тысячах домофонов было запущено специальное сообщение.
Женский голос тепло и с юмором приветствовал защитников Отечества.
Организаторы флешмоба уверены это не просто способ поздравить с праздником, но и прекрасная возможность напомнить о важности заботы, любви и семейных ценностях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 23 февраля стал мужским праздником.
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