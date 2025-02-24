Суд утвердил приговор французу Винатье за уклонение от обязанностей иноагента

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 18 0

В октябре 2024 года его признали виновным.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Мосгорсуд утвердил приговор, вынесенный в отношении гражданина Франции Лорана Винатье по делу об уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента в России. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В ходе заседания была рассмотрена апелляционная жалоба Винатье на приговор суда первой инстанции. В результате решено не удовлетворить его заявление.

Лоран Винатье был задержан 6 июня 2024 года при совместной работе СК и ФСБ России. По версии следствия, Винатье работал на швейцарскую негосударственную НКО «Центр гуманитарного диалога». Во время своих визитов в Москву он завел контакты с госслужащими и собрал сведения, которые могут быть использованы против интересов России. Свою вину он признал на допросе.

Также Замоскворецкий суд 14 октября 2024 года признал Винатье виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, подал запрос на снятие судимости.

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