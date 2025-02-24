Путин назвал редкоземельные металлы ресурсной базой современной экономики

Глава государства заявил о новом технологическом укладе, который задает динамику общемирового прогресса.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором назвал эти элементы базой современной экономики.
«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути речь идет обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного развития экономики страны.
Президент предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов и призвал нацелить на решение поставленных задач все имеющиеся инструменты и механизмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ, на котором обсудил актуальные вопросы внешней политики России.
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