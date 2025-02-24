Путин назвал редкоземельные металлы ресурсной базой современной экономики

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором назвал эти элементы базой современной экономики.

«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути речь идет обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного развития экономики страны.

Президент предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов и призвал нацелить на решение поставленных задач все имеющиеся инструменты и механизмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ, на котором обсудил актуальные вопросы внешней политики России.