Собянин: технопарки Москвы впервые откроют двери для всех желающих

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Гости увидят передовые технологии.

Собянин: технопарки Москвы впервые откроют двери для всех желающих

Фото: mos.ru

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В Москве с 10 по 12 марта в рамках проекта «День без турникета» технопарки впервые откроют двери для всех желающих. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С 10 по 12 марта можно будет попасть в один из десяти технопарков, чтобы увидеть передовые технологии в действии, пообщаться с разработчиками и узнать, как создаются инновационные решения», — написал градоначальник.

Данная акция приурочена к Форуму технологической инфраструктуры. Он пройдет в кластере «Ломоносов» 14 марта.

Гости смогут посетить такие технопарки, как «Союзмультфильм», «Мосмедпарк», «Останкино», «Горизонт», «Физтехпарк», «Слава», «Сколково», «Отрадное», «Нагатино» и «ЭЛМА». Каждый из них представит интересные программы, связанные с основным направлением своей деятельности.

Например, погрузиться в мир современной анимации у желающих будет возможность в технопарке «Союзмультфильм». А в «Мосмедпарке» представят уникальную инфраструктуру, созданную для развития биотехнологий. Помимо этого, в лаборатории продемонстрируют этапы производства лекарств и медицинских изделий.

Собянин подчеркнул, что в Москве работает 46 технопарков, в которых более 2,2 тысячи компаний ведут свою деятельность. Они являются центром разработки передовых технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 километра линий метро.

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