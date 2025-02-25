Собянин: технопарки Москвы впервые откроют двери для всех желающих

В Москве с 10 по 12 марта в рамках проекта «День без турникета» технопарки впервые откроют двери для всех желающих. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«С 10 по 12 марта можно будет попасть в один из десяти технопарков, чтобы увидеть передовые технологии в действии, пообщаться с разработчиками и узнать, как создаются инновационные решения», — написал градоначальник.

Данная акция приурочена к Форуму технологической инфраструктуры. Он пройдет в кластере «Ломоносов» 14 марта.

Гости смогут посетить такие технопарки, как «Союзмультфильм», «Мосмедпарк», «Останкино», «Горизонт», «Физтехпарк», «Слава», «Сколково», «Отрадное», «Нагатино» и «ЭЛМА». Каждый из них представит интересные программы, связанные с основным направлением своей деятельности.

Например, погрузиться в мир современной анимации у желающих будет возможность в технопарке «Союзмультфильм». А в «Мосмедпарке» представят уникальную инфраструктуру, созданную для развития биотехнологий. Помимо этого, в лаборатории продемонстрируют этапы производства лекарств и медицинских изделий.

Собянин подчеркнул, что в Москве работает 46 технопарков, в которых более 2,2 тысячи компаний ведут свою деятельность. Они являются центром разработки передовых технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 километра линий метро.