Российские бойцы спасли раненого товарища под атаками дронов ВСУ

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За спасение сослуживца военнослужащих представили к государственным наградам.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Еще одна видеозапись, которая наглядно дает понять, что для российских десантников понятие боевого братства — это не просто красивая фраза. А ради своего товарища они готовы рискнуть жизнью. То, что вы сейчас увидите, — это бой, произошедший не так давно под Часовым Яром. В атаку под градом беспилотников идет десант. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Эрика Галяутдинова.

Замыкающий БТР в колонне подорвался на мине, оставленной вражеским гексакоптером. Водитель без сознания не отпускает педаль газа и вот-вот врежется в дерево.

На помощь водителю-механику выдвинулись военнослужащие 98-й дивизии ВДВ. Во время операции по спасению раненого машину окружила группа вражеских беспилотников.

Пока одна группа один за другим отстреливала дроны ВСУ, другие смогли добраться до водителя и оказать ему первую помощь.

Бойцам удалось не только спасти раненого, но и эвакуировать бронетранспортер. За спасение сослуживца военнослужащих представили к государственным наградам.

На самом высоком уровне костромских десантников уже отмечали и раньше. Личный состав был удостоен ордена Кутузова, а их полк первым в России получил звание ударного.

Такие боевые подразделения сейчас не случайно задействуют именно на часовоярском направлении. Город расположен на холмах — это естественная природная крепость, самая высокая точка на сотни километров.

А еще Часов Яр — ключевой транспортный узел ВСУ. С этой позиции они держат под огневым контролем артиллерии окрестные территории и прикрывают дороги на Константиновку и Краматорск.

Для российских войск Часов Яр — потенциальный плацдарм для наступления на Константиновку, Дружковку и Краматорско-Славянскую агломерацию, а также хорошая огневая позиция для нашей дальнобойной артиллерии.

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Российские бойцы спасли раненого товарища под атаками дронов ВСУ

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