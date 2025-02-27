Назовите код: россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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О чем нужно знать, чтобы не стать жертвой злоумышленников?

Зимой 2025 года злоумышленники под видом сотрудников домофонных компаний проработали новую мошенническую схему. Об этом россиян в беседе с Lenta.ru предупредили специалисты холдинга «Информзащита».

Мошенники втираются в доверие к жертве, сообщая о необходимости попасть в подъезд от лица домофонных компании для замены оборудования. Они требуют продиктовать код из уведомления от «Госуслуг», который, по их словам, активирует доступ к двери.

Однако, получив код, злоумышленники могут войти в личный кабинет пользователя и сбросить пароль от аккаунта, а также совершить незаконные действия от имени жертвы.

Вход в «Госуслуги» открывает для аферистов возможность воспользоваться банковскими приложениями или подтвердить личность в микрофинансовых организациях. При этом они могут отправить заявление в Росреестр на регистрацию права собственности.

Для обеспечения личной безопасности следует придерживаться инструкции. Во-первых, не называть сторонним лицам коды из сообщений «Госуслуг» и других приложений. Во-вторых, применять двухфакторную аутентификацию, которая делает доступ злоумышленников к аккаунтам более трудным. И, наконец, не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, поскольку, вероятнее всего, это мошенники.

По данным аналитиков, только в Москве на начало текущего года было зафиксировано около 300 подобных инцидентов. Описанный механизм обмана был отмечен и в других регионах центральной России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой нацеленной на студентов схеме мошенничества.

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