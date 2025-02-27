Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Собянин: число зданий с художественной подсветкой увеличилось в четыре раза

Москва входит в тройку самых освещенных городов мира — Сергей Собянин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Это не только безопасно, но и привлекательно для туристов.

В Москве с 2011 года количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в четыре раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что Москва входит в тройку самых освещаемых городов мира. С 2011 года в столице России было установлено 478 тысяч приборов на улице. А количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой достигло 2,3 тысячи. При этом каждое из них имеет свой собственный световой дизайн. Индивидуальный подход позволяет подчеркнуть особенности каждого строения.

В 2024 году такое освещение было установлено на 83 объектах. А в 2025-м им планируется оснастить еще 117 построек. Кроме того, будут установлены 32 тысячи приборов наружного освещения во дворах, спортивных и детских площадках.

«Помимо комфорта и безопасности жителей, уличное освещение придает городу настроение и повышает его туристическую привлекательность», — отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы.

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