Есть подозрения: смерть актера Хэкмена и его жены вызывает вопросы у полиции

Неужели кто-то в этом замешан?

Представители полиции расценили смерть американского актера Юджина (Джина) Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы как подозрительную. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на находящийся в распоряжении ордер на обыск.

Ранее родственники актера полагали, что отравление угарным газом могло стать причиной смерти, однако новые сведения опровергают домыслы близких. Полиция также установила, что супруги были мертвы не менее суток в момент обнаружения их тел.

«Смерть двух скончавшихся является по своему характеру достаточно подозрительной, чтобы потребовать проведения тщательного обыска и расследования… Никаких явных признаков утечки газа нет», — отмечено в документе.

Согласно полученной от оперативных сотрудников информации, входная дверь в дом актера оставалась открытой. Жену Хэкмена нашли в уборной, около нее обнаружили открытую емкость для таблеток с разбросанными рядом лекарствами. К тому же в шкафу ванной комнаты находилась мертвая собака. Тело самого актера было найдено в отдельной комнате.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти двукратного лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена. На счету актера — более 90 ролей. Среди них: «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».