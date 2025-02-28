Экс-футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо умер в 48 лет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Спортсмен долгое время боролся с онкологией.

Умер экс-игрок мадридского «Реала» Хавьер Дорадо

Фото: realmadrid.com

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Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо ушел из жизни в возрасте 47 лет. Об этом стало известно от пресс-службы клуба.

Представители футбольного клуба «Реал Мадрид» выразили глубокие соболезнования семье Хавьера, его товарищам по команде, всем близким и знавшим его людям.

По информации издания AS, два года назад у Дорадо произошел рецидив рака. В момент смерти он проживал в Пальма-де-Майорка, Испания, ожидая повторной пересадки костного мозга.

Дорадо являлся воспитанником «Реала». Он также входил в состав молодежной и первой команды клуба, в которой пробыл с 1999 по 2000 год. Вместе с «Реалом» он одержал победу в Лиге чемпионов в 2000 году.

При этом за время профессиональной карьеры футболист выступал за «Райо Вальекано», «Саламанку», «Мальорку», хихонский «Спортинг» и «Атлетико Балеарес».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти призера двух Олимпиад Дмитрия Волкова, которому было 58 лет.

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