Шойгу отметил созвучие позиций России и Китая по ключевым проблемам

У Москвы и Пекина созвучные позиции по ключевым международным и региональным проблемам. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с Председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля», — добавил он.

Шойгу подчеркнул, что встреча была согласована очень быстро. По его словам, это свидетельствует об особом характере российско-китайского диалога.

Он также добавил, что Москва и Пекин выступают с солидарных позиций в рамках ООН и ее Совета Безопасности, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), «Группы двадцати» (G20) и других структур.

В заключение Шойгу отметил, что Россия благодарна Китаю за поддержку российского председательства в БРИКС в 2024 году и подтвердил готовность Москвы оказывать содействие Пекину в его председательстве в ШОС в 2025 году.

Сергей Шойгу прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров обсуждаются вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индонезии Шамсуддином.