Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Эмилии
Девочка страдает от тяжелого заболевания легких.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленькой Эмилии, страдающей от тяжелого заболевания легких.
Чтобы спасти жизнь девочке, срочно нужен специальный жилет стоимостью 1,5 миллиона рублей. У мамы Эмилии нет таких денег.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 58 тысяч 738 рублей.
Спасибо вам большое!
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