«Захотелось вернуться к естественному телу»: Погребняк раскрыла детали последней пластики

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

Мария Погребняк потратила на пластическую операцию 3,5 миллиона рублей

«Захотелось вернуться»: Погребняк раскрыла детали новой пластики

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Блогеру не жалко денег, ведь она категорически против «стареть естественным образом».

Прошло совсем немного времени с тех пор, как блогер Мария Погребняк родила четвертого ребенка. Однако знаменитость решила, что уже полностью восстановилась и готова к серьезным изменениям во внешности. Так она отправилась к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, и поддержал цель ее муж-бизнесмен Игорь Головинский.

«Я всегда говорила, что естественным образом я стареть не буду. Муж поддержал меня финансово», — рассказала о подробностях операции Погребняк в интервью Алене Жигаловой.

В диалоге блогер назвала точную сумму: на услуги Хайдарова ей было не жалко потратить 3,5 миллиона рублей.

«Мне сделали замену имплантов, поскольку уже прошло 13 лет. Я уменьшила грудь, захотелось вернуться к естественному телу», — добавила знаменитость.

Еще в декабре звезда опубликовала в своем Telegram-канале отчет о результатах преображения. Она показывала подписчикам уменьшенный диастаз, скорректированные скулы и «девичью грудь», которую, по ее словам, врачи сделали ей вместо немодной и вульгарной.

Однако сейчас Мария признается, что только на хирургическое вмешательства она не рассчитывает. Она старается придерживаться здорового образа жизни и следить за состоянием кожи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк раскритиковала Natan.

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