На сближение: Россия и США согласовали шаги по финансированию дипмиссий

Представители двух стран провели переговоры в Стамбуле.

Россия и США согласовали совместные шаги по финансированию дипломатических представительств. Об этом на своем сайте сообщило Министерство иностранных дел РФ (МИД).

Российско-американские переговоры состоялись в Стамбуле 27 января. Представители двух стран обсуждали вопрос нормализации отношений и развития контактов на самых высоких уровнях.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, был затронут вопрос о возвращении России шести объектов дипломатической собственности в США, которые незаконно изъяли в период с 2016 по 2018 годы. А также предложено восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами.

Отмечается, что обе стороны намерены продолжать диалог.

Ранее 5-tv.ru писал, что США в Генассамблее ООН призвали Украину снять проект антироссийской резолюции. Американский представитель заявил, что его страна желает в ближайшее время остановить конфликт.