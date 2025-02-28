«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41 0

Политолог Мезюхо: Трамп хочет заморозки конфликта, но Россию это не устроит

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Позиция американского лидера — это не ключевой фактор разрешения украинского кризиса.

Президент США Дональд Трамп захочет получить от России гарантий по заморозке конфликта на Украине, однако Москву такой вариант разрешения кризиса не устроит. Это станет «ахиллесовой пятой» Трампа, ошибкой в его расчетах. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Иван Мезюхо.

«От Российской Федерации Трамп хотел бы получить, на мой взгляд, какие-то гарантии по заморозке конфликта. И это „ахиллесова пята“ Трампа. Россия не нуждается в заморозке конфликта, она нуждается в прочном мире, достижении целей спецоперации и в том, чтобы в ее подбрюшье в Восточной Европе не было нацистских государственных образований, которые выступают экзистенциальной угрозой российскому государству и его многонациональному народу», — заявил эксперт.

По мнению Мезюхо, российско-американские переговоры по вопросу завершения украинского конфликта будут сложными. Возможно, в ходе них возобладает более-менее здравый подход со стороны Трампа, однако стопроцентной уверенности в этом нет.

Политолог считает, что России вовсе не стоит рассматривать украинский кризис и дальнейший ход спецоперации с позиции американской администрации. Необходимо руководствоваться исключительно собственными интересами и подходами, уверен Мезюхо.

«Да, он (Трамп. — Прим. ред.) возглавляет сверхдержаву, которая оказывает колоссальную помощь киевскому режиму, но Трамп — это не единственный фактор развития СВО. Ключевой фактор — это готовность России продолжать боевые действия, и эта готовность никуда не делась», — подчеркнул политолог.

Мезюхо отметил, что российские бойцы каждый день демонстрируют успехи на поле боя и освобождают один за другим населенные пункты, тогда как противник все больше расходует человеческие и военные ресурсы.

«Я бы вообще не ставил вопрос таким образом, что Трамп способен сменить курс СВО. Эту операцию начинал не он, чтобы ему менять ее курс», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп предрек завершение конфликта на Украине в ближайшие недели.

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