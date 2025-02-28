Северный морской путь: Арктика станет ключевым транспортным коридором

Эфирная новость 19 0

Комиссия Государственного Совета РФ обсудила стратегии развития Арктики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комиссия Госсовета РФ по развитию инфраструктуры арктического маршрута обсудила вопросы грузоперевозок и наращивания потенциала портов.

Как загрузить Северный морской путь на полную мощность, обсуждали сегодня на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по развитию инфраструктуры арктического маршрута.

Увеличение грузовых перевозок по железной дороге, наращивание потенциала морских портов — все это станет основой для нацпроекта.

«Необходимо актуализировать систему стратегических и координирующих документов. Привести их в соответствие с современным вызовом как внешнего, так и внутренне политического и экономического характера. При этом любые долгосрочные планы должны подкрепляться реальными ресурсами и административной поддержкой», — сказал Алексей Дюмин, помощник президента России, секретарь Государственного Совета Российской Федерации.

Глобальный транспортный коридор через Арктику почти вдвое сокращает время перевозки грузов. Это огромная экономия времени. Так, от Петербурга до Владивостока через Суэцкий канал — больше 23 тысяч километров, через Севморпуть — меньше 15 тысяч километров.

Доходы от арктических проектов уже составляют одну шестую часть всего ВВП страны.

И это только начало. В планах строительство 150 новых судов. К девяти уже действующим добавят еще 12 атомных ледоколов. Береговая инфраструктура будет полностью модернизирована, построены новые терминалы сжиженного природного газа.

Предложения, которые прозвучали на этой встрече, лягут на стол президента. В конце марта их обсудят в Мурманске на Арктическом Форуме.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

Последние новости

20:20
Северный морской путь: Арктика станет ключевым транспортным коридором
20:04
Вспышка кишечной инфекции в Якутии: Роспотребнадзор устанавливает источник заражения
19:48
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
19:32
Автоблогера Венгалби арестовали за попытку дать взятку инспектору ДПС
19:16
Катя IOWA «зажгла» на дне рождения Карины Мурашкиной — во всех смыслах
19:00
Тише едешь — дальше будешь: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 марта

Сейчас читают

ВСУ бросали оружие: новые кадры освобождения села Погребки бойцами России
Оставила в подъезде: в Петербурге пьяная мать подбросила годовалую дочь ее отцу
Сербские фанаты перед матчем в Белграде спели «Катюшу» в поддержку России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год