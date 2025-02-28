Северный морской путь: Арктика станет ключевым транспортным коридором

Комиссия Госсовета РФ по развитию инфраструктуры арктического маршрута обсудила вопросы грузоперевозок и наращивания потенциала портов.

Как загрузить Северный морской путь на полную мощность, обсуждали сегодня на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по развитию инфраструктуры арктического маршрута.

Увеличение грузовых перевозок по железной дороге, наращивание потенциала морских портов — все это станет основой для нацпроекта.

«Необходимо актуализировать систему стратегических и координирующих документов. Привести их в соответствие с современным вызовом как внешнего, так и внутренне политического и экономического характера. При этом любые долгосрочные планы должны подкрепляться реальными ресурсами и административной поддержкой», — сказал Алексей Дюмин, помощник президента России, секретарь Государственного Совета Российской Федерации.

Глобальный транспортный коридор через Арктику почти вдвое сокращает время перевозки грузов. Это огромная экономия времени. Так, от Петербурга до Владивостока через Суэцкий канал — больше 23 тысяч километров, через Севморпуть — меньше 15 тысяч километров.

Доходы от арктических проектов уже составляют одну шестую часть всего ВВП страны.

И это только начало. В планах строительство 150 новых судов. К девяти уже действующим добавят еще 12 атомных ледоколов. Береговая инфраструктура будет полностью модернизирована, построены новые терминалы сжиженного природного газа.

Предложения, которые прозвучали на этой встрече, лягут на стол президента. В конце марта их обсудят в Мурманске на Арктическом Форуме.