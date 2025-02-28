«Не готов к миру»: Трамп подвел итог встречи с Зеленским

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил, что тот не готов к миру

«Не готов к миру»: Трамп подвел итог встречи с Зеленским

Фото: Ben Curtis/ТАСС

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Глава Белого дома прокомментировал публичную перепалку с украинским лидером.

Лидер Украины Владимир Зеленский не готов к миру с участием США. Об этом по итогам переговоров с главой киевского режима в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

«Удивительно, что проявляется через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу МИРА», — написал президент США в Truth Social.

Также Трамп завил, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в «их любимом Овальном кабинете». По словам американского лидера, Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.

После публичной перепалки с Зеленским в ходе переговоров в Белом доме Трамп подчеркнул, что Вашингтону будет сложно вести дела с Киевом в такой конфликтной манере.

Во время самой встречи Трамп заявил о больших проблемах Украины и об отсутствии у Зеленского козырей в переговорах. Также президент США отметил, что Украина находится «не в очень хорошем положении», куда она сама загнала себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о встрече Трампа и Зеленского в Белом доме.

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«Не готов к миру»: Трамп подвел итог встречи с Зеленским

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