Захарова: отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под группу «Ленинград»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Визит президента Украины в США обернулся скандалом.

Фото, видео: Ben Curtis/ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

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Кадры с места отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома после встречи с американским лидером Дональдом Трампом можно смотреть под песни группы «Ленинград». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. В то же время дипломат не уточнила, какую именно музыкальную композицию группы имеет в виду.

В своем Telegram-канале Захарова также раскритиковала заявление Зеленского в ходе встречи с Трампом о том, что на момент начала специальной военной операции Киев якобы остался без поддержки. Она назвала данное высказывание украинского лидера обманом.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — написала представитель МИД РФ.

К тому же она выразила удивление отсутствием реакции со стороны Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на такие слова Зеленского, назвав их поведение «чудесами выдержки».

Сегодня в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что по итогам переговоров главы государств подпишут соглашение по украинским редкоземам. Однако встреча завершилась перепалкой между политиками, и сделка была отменена.

Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта и обвинил его в играх с жизнями миллионов людей. Президент США также подчеркнул, что Украина должна пойти на уступки, поскольку у нее «нет никаких преимуществ». В результате Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США.

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