США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 160 0

Трамп прежде выразил недовольство отношением Зеленского к Вашингтону.

США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Christian Silve

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Администрация США рассматривает возможность прекращения поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

«Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения передачи всех подготовленных к отправке военных грузов на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой сценарий Вашингтон начал рассматривать после словесной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Если такое решение будет принято, то оно затронет поставки на миллиарды долларов: радаров, военной техники, боеприпасов, ракет, которые ожидают отправки на Украину», — уточняется в материале.

Прежде стало известно, что Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Словесная перепалка между Трампом и Зеленским произошла в ходе встречи в Белом доме 28 февраля. Американский лидер обвинил президента Украины в неуважительном отношении к США, а также указал, что тот «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на итоги встречи Зеленского и Трампа.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

Последние новости

2:27
Папе Римскому провели искусственную вентиляцию легких
2:20
Трамп не хочет говорить с Зеленским после скандала в Белом доме
2:15
Политолог о последствиях скандала в Белом доме: «Европа попадет в ловушку»
1:59
Трамп указал на нежелание Зеленского заключить мир
1:48
США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине
1:36
Путин продлил программу маткапитала до 2030 года

Сейчас читают

Политолог дал оценку встрече Зеленского и Трампа: «Его ждет безрадостный визит домой»
Трамп выгнал Зеленского: итоги встречи в Белом доме
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год