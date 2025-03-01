Актер Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения тела

Американский актер Джин Хэкмен, по предварительной информации, скончался за девять дней до того, как было обнаружено его тело. Об этом сообщает CNN.

Властями США отмечается, данные, фиксирующиеся кардиостимулятором знаменитости, показывали, что Хэкмен, по всей видимости, ушел из жизни за девять дней перед нахождением его без признаков жизни в своем доме. Кроме того, в отдельной комнате было обнаружено тело его жены Бетси Аракавы и мертвая собака.

На медицинском аппарате последняя активность зафиксирована 17 февраля. Об этом рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса на пресс-конференции.

«По словам патологоанатома, я думаю, что это был его последний день жизни», — заявил представитель правопорядка.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, смерть актера Хэкмена и его жены вызвала вопросы у полиции. В произошедшем множество расхождений, среди которых открытая входная дверь в дом, разбросанные по полу у тела супруги таблетки, а также мертвая собака в шкафу ванной.

На счету Джина Хэкмена — более 90 ролей. Среди них: «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».