Индийские хирурги удалили паразитарного близнеца из тела подростка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

В результате уникальной операции 17-летний юноша освободился от груза весом 15 килограммов — своего недоразвитого брата.

Индийские врачи удалили «паразитарного» близнеца из тела подростка

Фото: www.globallookpress.com/Frank Molter

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В индийской столице Дели врачи провели уникальную операцию — 17-летнего парня избавили от близнеца-паразита, чье недоразвитое тело крепилось к его брюшной полости, передает BBC. Подобные случаи крайне редки в медицине, риску такого врожденного порока подвержен один человек из 100 тысяч. Данное явление возникает, когда эмбрион-близнец начинает развиваться внутриутробно, но не отделяется от своей пары, в результате один развивается за счет другого.

Выживание так называемого паразита полностью зависит от сил организма-носителя. Ситуация индийского юноши оказалась такова: у него из брюшной полости росли дополнительный набор конечностей, таз и наружные половые органы, все это весило около 15 килограммов. Лишние ткани и кости были чувствительны к боли и температурным изменениям.

Хирургическое вмешательство продолжалось 2,5 часа. Руководитель медгруппы Ашури Кришна заявил, что во всем мире были проведены всего полсотни подобных зафиксированных операций. В каждом случае врачи работали с детьми. По словам доктора, пришлось опираться исключительно на собственные познания и профессиональную интуицию, так как описаний такого порока практически не найти.

Прежде чем взяться за скальпель, врачи провели сканирование пациента и определили, насколько тесно связаны братья. Близнец снабжался кровью через сосуд в груди, но не был связан с основными органами. Кроме того, в животе юноши медики обнаружили большую кисту. Сначала удалили «паразита», а потом новообразование. Во время операции его кровь перетекла к близнецу, что вызвало скачок давления, но состояние мальчика удалось стабилизировать. Он уже дома — восстанавливается и готовится к новой жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге врача-реаниматолога наказали за спасение пациента.

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