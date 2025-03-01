«Ради работы»: как страдает режиссер Фомин из-за синдрома отложенной жизни

В его фильме персонаж переживает похожую проблему.

Режиссер и сценарист кинокартины «Дорогая, я больше не перезвоню» Александр Фомин, как и главный герой комедии, страдает синдромом отложенной жизни. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню».

«У меня тоже очень много было работы. Вот эти два-три года у меня подряд вышло „Министерство всего хорошего“, „По барам“ и вот сейчас „Дорогая“. Три проекта, которые снимались один за другим, постпродакшн. И я, конечно же, очень многое отложил на потом ради работы, ради того, чтобы завершить все эти проекты», — сказал он.

По словам Фомина, из-за дел ему неоднократно приходилось откладывать то, что очень нравится. Например, путешествия.

«Я хочу поехать в кругосветное путешествие. Мечтаю с детства», — ответил режиссер.

Откладывать реализацию планов приходится, поскольку Фомин хочет, чтобы поездка прошла с комфортом. Позволять себе остановиться в красивом отеле, есть вкусную еду. Поэтому он решил потерпеть и посмотреть, сколько получится заработать для поездки. Удастся ли все сделать в этом году или опять перенести на следующий.

К слову, картина «Дорогая, я больше не позвоню» стала победителем на IV фестивале художественного контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в новой номинации «Инновация».

Сюжет комедии заключается в том, что главный герой по имени Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, но счастья ему это не приносит, остается только мечтать о прекрасном будущем, где он живет в прекрасном особняке на берегу моря, а рядом с ним красивая девушка.

Однако герой впадает в кому и оказывается в пространстве, где есть всего два пути: рай или ад. Но Даня хочет вернуться в мир живых, а пока проводит время в баре «Дорогая, я больше не перезвоню».

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