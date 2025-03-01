Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

На избирательные участки пришли 43% избирателей.

Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Второй тур президентских выборов в Абхазии признали состоявшимся. Об этом сообщил председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

Уточняется, что, по данным на 15:00, проголосовали уже 43% избирателей — 62 842 человека.

По словам Маршана, за ходом выборов в республике следят около 120 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В республике открыты 152 избирательных участка.

Трое претендентов из пяти выбыли из предвыборной гонки после первого тура голосования. После оглашения результатов первого тура отчетливо стала видна позиция жителей республики, которые уже сделали свой выбор: лидером голосования тогда стал Бадра Гунба, набравший 46% голосов.

За президентское кресло во время повторного голосования борются два кандидата: Бадра Гунба, который до этого исполнял обязанности президента, и Адгур Ардзинба, которого называют лидером оппозиции.

Право выбрать дальнейшую судьбу своей страны есть у 134 тысяч человек как на родине, так и за ее пределами.

Избирательные участки закроются в субботу, 1 марта, в 20:00. Два участка снова открыты в Черкесске и Москве. Многие абхазы, находящиеся в России, специально приезжают в российскую столицу из других городов, чтобы проголосовать.

По мнению политологов, большинство граждан Абхазии поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества с Россией.

«Это, возможно, даже уникальный случай, когда весь, скажем так, основной политический спектр государства объединен общей внешнеполитической позицией. Каким бы ни был исход голосования — стратегический курс Абхазии останется прежним. То есть, это курс на укрепление и дополнительное развитие отношений с Россией», — заявил советник посольства республики Абхазия в РФ Кан Тания.

При всем стремлении поддерживать союзнические отношения с Россией, Бадра Гунба твердо выступает за абхазскую государственность и суверенитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы министерств просвещения России и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

17:53
Самолет украинского правительства прибыл в Лондон
17:35
Суд арестовал водителя врезавшегося в остановку автобуса в Петербурге
17:15
«Станешь нерукопожатым персонажем»: Кушанашвили отреагировал на новости о болезни Лисовца
16:55
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
16:35
В Санкт-Петербурге нашли чемоданы с частями человеческого тела
16:15
Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

Сейчас читают

«Нужно отдыхать принудительно»: Мила Ершова столкнулась с выгоранием на работе
«Запоминаются на всю жизнь»: получала ли Люся Чеботина ужасные подарки
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год