Самолет украинского правительства прибыл в Лондон

Вылетевший из США самолет правительства Украины приземлился в Лондоне. Об этом сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на данные портала Flightaware.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что самолет Airbus A319, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский, приземлился в аэропорту Лондона в 14:03 мск. Вылетел он с военной базы Эндрюс в 6:53 мск.

Накануне глава киевского режима провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые завершились громким скандалом. По итогам встречи Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США и в нежелании заканчивать конфликт с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп отказывается общаться с украинским лидером Владимиром Зеленским после произошедшего скандала в Овальном кабинете между ними. По данным журналистки медиакомпании CBS NEWS, чиновники Украины после эмоциональной перепалки пытались убедить администрацию США возобновить переговоры, однако их стремления не приносят результатов.