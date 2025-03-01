В России реализуется уникальный проект «Мои наставники»

В России реализуется проект «Мои наставники», предоставляющий уникальную возможность для студентов вузов, колледжей и техникумов во всех регионах России раскрыть свой потенциал.

Инициатива, запущенная при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ставит своей целью развитие навыков социального проектирования у студентов, помощь в карьерном самоопределении молодежи.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко отметила, что проект работает второй год подряд. В прошлом году прошел пилот, в котором участвовали только девушки из 19 регионов России. Однако после тысяч положительных откликов от студентов и наставников было решено масштабировать проект на всю страну и привлечь к участию мужчин.

Регистрация желающих участвовать в проекте длилась с 15 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Всего организаторы за это время получили десять тысяч заявок: семь тысяч — от наставников и три тысячи — от наставляемых.

«Конечно, такого масштаба мы смогли добиться благодаря цифровой платформе, где была возможность зарегистрироваться у всех желающих. Наша задача — не отбирать лучших ребят, которые пришли со своими социальными проектами или инициативами, а взять всех, кому нужен значимый взрослый, который возьмет за руку и отведет к исполнению мечты. Цель проекта — услышать те идеи и инициативы, которые есть у нашей молодежи, и помочь в их реализации», — подчеркнула Харченко.

В рамках проекта с 28 февраля по 3 марта в центре знаний «Машук» проходит образовательная программа «Компас наставника». Ее участники — наставники из 89 регионов России — осваивают специфику наставнической деятельности, тонкости эффективной коммуникации, узнают о роли эмоционального интеллекта и личного бренда в работе наставника.

До 14 марта 2025 года завершится создание пар «наставник-наставляемый» с последующей совместной работой до 12 мая 2025 года. Работа наставника с наставляемым подразумевает разные форматы, способствующие эффективному обучению. В числе основных аспектов — офлайн встречи, онлайн консультации, день с наставником, участие в мероприятиях по тематике проекта.

С 12 по 17 мая 2025 года в регионах пройдут защиты проектов, подведение итогов и отбор победителей. Все они смогут пройти практику или стажировку в Госдуме и Совете Федерации и получат рекомендательные письма от федеральных экспертов.

Минпросвещения ранее сообщило о подготовке проекта указа об установлении в России Дня наставника. Датой праздника выбрано 2 марта — день рождения основоположника научной педагогики Константина Ушинского. Также определение даты также приурочено ко дню подписания 2 марта 2018 года указа президента РФ «Об учреждении знака отличия «За наставничество».

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