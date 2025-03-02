В Ватикане рассказали о состоянии 88-летнего Папы Римского после приступа

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Vatican News: состояние папы римского Франциска после приступа стабильно

В Ватикане сообщили о стабильном состоянии папы римского после приступа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/ALESSIA GIULIANI

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Понтифика госпитализировали из-за двусторонней пневмонии в середине февраля, неделю назад ему потребовалось переливание крови.

Папа Римский Франциск перенес приступ бронхоспазма. Несмотря на это, а также ряд повторных приступов, его состояние остается стабильным. У понтифика нет лихорадки и лейкоцитоза, все параметры его здоровья сохраняются на приемлемом уровне.

Об этом говорится в очередной публикации на официальном новостном портале Ватикана Vatican News, авторы ссылаются на заявление пресс-службы Святого престола.

«Клиническое состояние Святейшего Отца остается стабильным. Он чередует неинвазивную искусственную вентиляцию легких и длительные периоды дополнительной высокопоточной оксигенации», — говорится в материале портала.

О госпитализации Папы Римского стало известно 14 февраля, через три дня медики приняли решение продолжить обследование из-за подозрения на инфекцию дыхательных путей. Спустя еще один день был объявлен диагноз — двусторонняя пневмония. Неделю назад понтифику потребовалось переливание крови, в связи с обострившимся респираторным кризисом он получает большие дозы кислорода.

К 25 февраля Папа все еще пребывал в критическом состоянии, но оставался стабилен, приступ бронхоспазма случился 28-го. Позже, об этом сообщал 5-tv.ru, из-за ухудшения состояния Франциску понадобилась срочная вентиляция легких.

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