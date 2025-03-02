«Видел очень много татуировок»: Дима Билан об отношении к поклонницам

Фанатки нередко хотят завоевать внимание певца, набив его имя на теле.

Настойчивое внимание поклонниц, готовых сделать татуировку с его именем, не вдохновляет Диму Билана. Об этом певец сообщил 5-tv.ru после получения награды на десятой юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория-2025».

Исполнитель откровенно признался, что подобные жертвы ради себя не одобряет и не рад им.

«Мне просто не хочется подталкивать человека к какому-то возможно необдуманному поступку», — прокомментировал он свою спокойную реакцию на последнюю сделанную в его честь девушкой татуировку, которую поклонники некоторое время назад увидели на видео.

По собственному признанию, Дима много раз планировал обратиться к тату-мастеру, когда достигнет поставленных самому себе целей, но так и не решился — предпочел сохранить тело в чистоте.

Зато сам исполнитель идет на жертвы регулярно. По словам певца, он всю свою жизнь работал для женщин. Даже переехал в Москву и получил образование в столице певец из желания поразить свою школьную любовь. После расставания с первой девушкой он старался поразить уже вторую.

Однако за такое отношение к миру Билан винит не обидчиков, которые до сих пор царапают и обклеивают его машину, а самого себя.

«Для меня это все было очень важно. Я должен был из себя что-то представлять», — откровенно заявил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Дима Билан назвал причину своих неудач в любви.