Информацию о том, что наблюдатели миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали украинским боевикам сведения о расположении подразделений Донецкой и Луганской народных республик, необходимо расследовать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Завывания про то, что это было при прежнем руководстве секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются», — написала она в своем Telegram-канале в ответ на заявление экс-посла Греции в Киеве Василиоса Борноваса.

Захарова добавила, что в ОБСЕ обязаны действенно отреагировать на предъявленные обвинения, которые требуют не просто политических заявлений, а серьезного расследования.

Экс-посол Греции ранее в интервью Hellas Journal заявил, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР тайно передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию о расположении техники и подразделений Народной милиции, и эти позиции тут же подвергались обстрелу с украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардия раскрыла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинской армии. Спецназ ведомства обнаружил документы в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко, которые указывают на то, что сотрудники ОБСЕ находились под его личным покровительством. Также росгвардейцами была изъята рукописная схема мест дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Республике Крым.