Не на ровном месте: какие заболевания могут вызвать появление синяков

При частом возникновении синих отметин на теле стоит обратиться к гематологу.

Дефицит витаминов может стать причиной появления синяков. Об этом Газете.ру рассказала врач-эндокринолог Анастасия Вастистова.

Также к появлению отметин на теле может привести прием лекарств, которые провоцируют снижение количества тромбоцитов — клеток, отвечающих за свертывание крови. Например, это могут быть препараты, такие как аспирин, гепарин или ампициллин. В большинстве случаев синяки исчезают через несколько дней после прекращения терапии.

Не исключены и другие факторы. Беременность, например, может вызвать так называемую гестационную тромбоцитопению, которая, впрочем, не требует специального лечения. Кроме того, синяки нередко появляются при хронических заболеваниях — от нарушений в печени и сердечно-сосудистой системы до вирусных инфекций и диабета.

С возрастом кожа теряет свою упругость, а сосуды становятся более хрупкими, что также может способствовать образованию синяков — явление, известное как сенильная пурпура. В группе риска и люди с заболеваниями соединительных тканей, например, синдромом Элерса-Данлоса или Марфана.

Не стоит забывать о дефиците витаминов, особенно В12 и фолиевой кислоты, которые необходимы для обновления клеток. Алкоголь, даже в умеренных дозах, может усугубить этот дефицит и нарушить работу печени, что также ведет к появлению синяков.

Если синяки становятся частыми, а травмы — минимальными, стоит обратиться к врачу. Причина может скрываться в заболеваниях крови, таких как гемофилия или миелопролиферативные расстройства. В таких случаях лечение необходимо, и консультация гематолога — обязательна.

Также есть и наследственная причина.

«Заподозрить наследственную причину можно в том случае, если есть семейный анамнез заболевания, с раннего возраста появляются синяки от минимальных ударов, кровоизлияния в суставы; менструации длительные и обильные, беспокоят кровотечения после удаления зуба, хирургических вмешательств, родов», — дополнила Вастистова.

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